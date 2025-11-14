Colectiveros se enfrentan a fiscalizadores de la ATU: incendian miniván y dañan grúa en av. Javier Prado

La violencia estalló en la avenida Javier Prado con Rivera Navarrete, luego que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) intervino a 16 vehículos que realizaban servicio informal. Entre ellos estaba la miniván que desató toda la confrontación, la cual acumulaba más de un millón de soles en multas y ya estaba enganchada a la grúa cuando apareció un grupo de colectiveros.

Según las imágenes registradas la tarde de este último jueves, primero rodearon el vehículo; luego discutieron con el conductor y con los fiscalizadores. El enfrentamiento escaló cuando abrieron la puerta del módulo de la ATU, empujaron a los agentes y los obligaron a descender entre golpes. Incluso agredieron al chofer de la grúa, rompieron una ventana y causaron daños materiales.

Aunque la Policía llegó al punto, no logró contener a los transportistas, que avanzaron varias cuadras mientras intentaban recuperar la unidad. Finalmente lo consiguieron, pero solo para incendiarla minutos después.

ATU PRESENTARÁ DENUNCIA

La ATU anunció que presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables. Sin embargo, aún no se determina quién inició el fuego. Según la Policía, tanto el propietario como el grupo que participó en la agresión serán incluidos en la investigación.