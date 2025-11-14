Vecinos de SJM alarmados por constantes robos: piden rejas por falta de patrullaje

El cruce de las calles Los Ángeles con Los Milagros se ha convertido en un punto recurrente para los robos en San Juan de Miraflores. A las 4:41 de la madrugada del último jueves, un delincuente sorprendió a un hombre que descendía por la zona. El sujeto, a bordo de una motocicleta, lo encañonó y obligó a entregar sus pertenencias.

Cuando ya se alejaba, un automóvil negro apareció a toda velocidad para intentar atropellarlo y frustrar su fuga. El conductor frenó de inmediato al ver que el delincuente abrió fuego contra el vehículo.

“El carro retrocedía y ellos saltaban. Ahí recién comenzó a disparar”, relató un vecino que observó el hecho. Las cámaras de seguridad muestran que el delincuente incluso descendió de su motocicleta para seguir disparando. Desde una vivienda, alguien lanzó una piedra para intentar ahuyentarlo.

Los proyectiles impactaron la ventana y la cochera de una casa, pero ninguna persona resultó herida. El ladrón logró escapar tras girar por una calle cercana.

PIDEN INSTALACIÓN DE REJAS

Los vecinos, alarmados por la frecuencia de estos hechos, aseguran que los asaltos se han vuelto constantes en la cuadra. “Ya van tres veces. Siempre vienen en moto”, denunció otro residente. Afirman que el patrullaje del serenazgo y de la Policía Nacional es casi inexistente y, por ello, evalúan instalar rejas como medida de seguridad.