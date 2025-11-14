Familia de joven atropellada en SJL exige justicia tras liberación de conductores involucrados

La familia de Josmery Huamán, la joven de 33 años que fue atropellada en San Juan de Lurigancho, exige justicia luego de conocer que los dos conductores implicados en el accidente fueron liberados. Mientras tanto, la víctima continúa grave en la unidad de cuidados intensivos de un hospital local.

LIBERARON A CONDUCTORES QUE OCASIONARON CHOQUE

Los choferes del auto negro y del vehículo plateado —Ángel González Rivas y Edwin Quispe Albuquerque— quedaron en libertad tras declarar en la comisaría de Zárate, aunque las cámaras de seguridad muestran claramente el instante en que ambos colisionan y el impacto despide a la mujer por los aires antes de ser arrollada.

“No existe justicia. Presentamos los videos, mostramos todo y aun así los conductores ya están en la calle”, afirmó su hermana, quien denuncia falta de acción por parte de las autoridades.

Josmery, trabajadora de un restaurante y apasionada del folklore, ha sido sometida a varias cirugías, pero su pronóstico es reservado. Su familia asegura que ninguno de los conductores se ha acercado al hospital para preguntar por su estado.

“No es justo que mi hermana luche por su vida mientras ellos hacen su vida normal, como si nada hubiera pasado”, reclamó un familiar.

El abogado Luis Solari señaló que solicitó la detención judicial en flagrancia para ampliar el plazo de investigación más allá de las 48 horas, pero la fiscal Elsa Guillén López no habría tomado en cuenta el pedido. “La fiscal pensó que pedíamos un mandato de detención. No consideró que la víctima está en UCI, al borde de la muerte”, sostuvo el letrado.

En la zona del accidente se han instalado tres nuevos rompemuelles desde el día siguiente al hecho. Los vecinos explican que los choques en ese punto eran recurrentes y que los vehículos circulaban a gran velocidad. En el malecón Checa también se han colocado separadores para reducir el riesgo.

La familia pide apoyo económico para cubrir los gastos médicos que el SOAT no cubre completamente. El número de contacto es 965 697 276.