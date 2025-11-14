¡Impactante!: Auto atropella dos veces y mata a vendedora de golosinas en el Cercado de Lima

Acabó con su vida cuando manejaba presuntamente bajo los efectos del alcohol. En el Cercado de Lima, una madre de familia fue arrollada dos veces por un mismo vehículo acabando con su vida.

Según algunos testigos de la tragedia, la víctima estaba empujando su carrito de dulces cuando apareció un vehículo en retroceso y la atropelló.

Tras impactarla, el auto se estrelló también con unos maceteros y las fachadas de dos viviendas, pero el conductor retrocedió y la volvió a arrollar.

Conductor se dio a la fuga

Tras arrollarla por segunda vez, el sujeto se dio a la fuga, ante la atónita mirada de testigos y unos vecinos del lugar.

La víctima era una madre de familia, natural de Cusco que llegó a la capital hace un mes y desde entonces se dedicó a vender golosinas en la alameda de Chabuca Granda.

Cabe señalar que, según vecinos, el conductor habría estado al volante bajo los efectos del alcohol, pero también indican que los ambulantes de esa zona son extorsionados y no se descarta que el atropello fue intencional porque no quiso pagar, pero eso será materia de investigación.