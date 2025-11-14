Caen ‘Los Furiosos del Sur’ en SJL: banda se dedicaba a fabricar y distribuir billetes falsos

La Policía Nacional y la Fiscalía desarticularon a la organización criminal ‘Los Furiosos del Sur’, un grupo que —según la investigación— se dedicaba a la fabricación y tráfico de billetes falsificados en distintas regiones del país. El operativo dejó siete detenidos, entre ellos tres mujeres, y el allanamiento de 11 inmuebles en Lima e Ica.

El punto clave de la intervención fue un taller clandestino ubicado en el tercer piso de un inmueble en San Juan de Lurigancho, donde se hallaron planchas y billetes falsos de 10, 20, 50, 100 y 200 soles, además de planchas de billetes de 100 dólares.

De acuerdo con la fiscal a cargo del caso, la organización no solo se encargaba de producir los billetes falsos, sino también de distribuirlos en distintos departamentos, entre ellos Arequipa, La Libertad e Ica, además de varios distritos de Lima.

Durante el allanamiento se incautaron 21 mil soles en efectivo —billetes originales— y una gran cantidad de dinero falsificado, tanto en planchas como ya cortado y listo para su circulación. La Fiscalía no descarta que existan más personas implicadas en esta red criminal.