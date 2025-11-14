Costa Verde: más de 200 motociclistas son intervenidos en operativo contra piques ilegales

Más de 200 motociclistas fueron intervenidos durante la madrugada de este viernes en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. La Policía Nacional desplegó un amplio contingente tras recibir la alerta sobre la presencia de piqueros que utilizan la Costa Verde para realizar carreras ilegales.

TODOS LOS JUEVES REALIZAN PIQUES ILEGALES

Los agentes cercaron la zona y lograron impedir que los grupos escaparan. Varias de las motocicletas terminaron en el depósito, mientras que otras fueron abandonadas en la arena por conductores que prefirieron huir antes de someterse a la verificación de identidad, situación migratoria o antecedentes judiciales.

El general a cargo del operativo explicó que se intervinieron cerca de 250 motocicletas, algunas con dos pasajeros. Se detectó una moto robada, cuyo conductor quedó detenido, y 14 extranjeros fueron identificados; tres de ellos tenían situación migratoria irregular, por lo que se inició el proceso de expulsión.

Además, se aplicaron múltiples papeletas con apoyo de la Dirección de Tránsito. Un motociclista acumuló tres multas en una sola intervención.

Cab4e mencionar que, entre las infracciones más comunes figuran: mal estacionamiento en zona prohibida; escape modificado sin silenciador, cuyo ruido supera el límite tolerable para el oído humano; y luces delanteras no reglamentarias, instaladas con colores que deslumbran a otros conductores.

La papeleta M34 —por producir ruidos que exceden los límites máximos permisibles— asciende a 552 soles, una multa que varios conductores desconocían.

Durante la intervención, varios motociclistas intentaron evitar encender sus vehículos para no evidenciar los escapes alterados, aunque finalmente todos fueron revisados. Vecinos de distintos distritos han reportado reiteradas molestias por el ruido y la congestión que generan estos grupos, además de los accidentes asociados a estas carreras clandestinas.

Si bien el operativo logró dispersar a los piqueros, el general reconoció un vacío legal: no existe una sanción específica por realizar carreras ilegales, por lo que solo se aplican multas relacionadas a tránsito.

Aun así, adelantó que continuarán las intervenciones en otros puntos donde estos grupos se concentran, como San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Villa María del Triunfo y la propia Costa Verde.

“No la van a tener fácil”, aseguró, al recalcar que la Policía actuará por seguridad ciudadana. Sin un marco legal más claro —advirtió— los piqueros podrían volver el próximo jueves, como ocurre cada semana.