Cae banda que robó miles de soles en equipos electrónicos de casas: habría estado operando desde Ate

La Policía Nacional desarticuló a una banda dedicada al robo de viviendas, cuyos integrantes fueron finalmente capturados tras embestir un patrullero mientras intentaban huir en el Cercado de Lima. La intervención ocurrió luego de un seguimiento a cargo de la División de Investigación de Robos y del análisis de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima.

Los agentes confirmaron que, antes del choque, los delincuentes habían trasladado lo robado hacia la conocida cachina fashion, donde pretendían reducir la mercadería. La difusión inmediata de las imágenes permitió que varias víctimas acudieran a la Dirincri para reconocerlos.

“Se llevaron tres televisores, carteras de marca y dinero en efectivo. En total, unos 30.000 o 35.000 soles”, detalló. La mujer aseguró que los ladrones ingresaron a ambos pisos de su vivienda y que ahora teme que intenten volver.

Otro caso corresponde a una residente de Santo Domingo, Carabayllo, quien entregó videos que muestran el vehículo utilizado durante el robo. La unidad, que aparece luego impactando contra el patrullero, llevaba una placa adulterada. “Me robaron dos televisores, tres laptops y celulares. En la cámara tengo grabado cómo entran”, afirmó. Su perjuicio supera los 20.000 soles.

Según su testimonio, la mujer de la banda tocaba la puerta para distraer, mientras uno de los sujetos forzaba la chapa. Después, todos ingresaban para sustraer los equipos electrónicos y el dinero.

HABRÍAN ESTADO OPERANDO DESDE ATE

La División de Robos también investiga la participación de alias ‘Barba’, señalado como el principal receptador. De acuerdo con la Policía, este sujeto compra la mayoría de los artefactos sustraídos por el grupo encabezado por alias ‘Luisito’ y alias ‘Paolo’. Ambos operarían desde un edificio ubicado detrás del Estadio Monumental, donde varios inquilinos estarían vinculados al comercio de objetos robados.