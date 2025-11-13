Extorsionadores atacan negocio familiar: Se trataría de la banda “Los Injertos del Rímac”

La banda delincuencial denominada como “Los injertos del Rímac”, desde hace meses extorsionan, amenazan y atacan negocios en todo el distrito y esta vez, su blanco fue un pequeño local familiar, donde el miedo los envuelve.

Hace unas noches, cerca de las 11 pm. dos sujetos llegaron en una motocicleta y abrieron fuego contra la fachada del negocio que, desde septiembre, recibe amenazas por parte de los extorsionadores.

Según los afectados por medio de sus notas extorsivas, los hampones insisten que se comuniquen con ellos, pero su negativa, habría desatado el violento ataque que casi termina en tragedia.

Cerrarán su negocio por temor

Pero este no sería un caso aislado. otro inmueble, también en el Rímac, habría recibido disparos en la madrugada de ayer, aunque los trabajadores desconocen el móvil de este nuevo ataque.

Cabe señalar que, en medio del estado de emergencia em todo Lima y Callao, la familia espera que el número telefónico que aparece en las notas extorsivas, sea una pista clave para identificar a los responsables. mientras su pequeño negocio tendrá que cerrar sus puertas por miedo a ser atacados nuevamente.