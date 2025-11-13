Sujeto se lanza del tercer piso para evitar ser detenido: sería responsable de ataque a agente Terna

En Chorrillos, la Policía Nacional capturó al presunto responsable del ataque a balazos contra el suboficial de tercera Franco Villalta, integrante del grupo Terna del Escuadrón Verde. El operativo se desarrolló en el asentamiento humano Integración, luego de horas de seguimiento y trabajo de inteligencia.

INTENTÓ ESCAPAR

El sujeto, identificado como el ciudadano venezolano Jason Adrián Flores Piña, intentó evitar su arresto al verse cercado. Según la Policía, decidió lanzarse desde el tercer piso de una vivienda y cayó sobre un techo de calamina que se rompió por el impacto. El desplome terminó dentro de un predio, directamente sobre una cama donde dormía un bebé, quien resultó ileso.

A pesar de la caída y de sus heridas, Flores Piña continuó disparando. Los agentes aseguraron que actuaron con cautela debido a la presencia de vecinos y menores en la zona.

Los investigadores detallaron que el detenido presentaba una lesión por proyectil en el antebrazo izquierdo, con orificio de entrada y salida, lo que reforzó la hipótesis de su participación directa en el ataque contra el suboficial. Además, durante la intervención se incautaron 19 proyectiles calibre 9 mm.

Las cámaras de seguridad que registraron el atentado en El Agustino resultaron claves. En las imágenes se observa al agente llegar a su domicilio en motocicleta y ser abordado por un hombre que llevaba casco. Luego de un intercambio, el atacante huye hacia un pasaje sin quitarse el casco, accesorio que posteriormente fue hallado dentro de la vivienda intervenida en Chorrillos.

Aunque en un inicio se creyó que el móvil era un robo por el hurto del teléfono del suboficial, la Fiscalía investiga el caso como tentativa de homicidio. Según la Policía, Flores Piña habría admitido su participación y afirmó que vendió el celular horas antes de su captura. El detenido permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias.