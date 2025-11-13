Sereno motorizado es atacado con ladrillos por presuntos barristas en Independencia

En el distrito de Independencia, un agente del serenazgo motorizado fue atacado a pedradas por un grupo de presuntos barristas en la prolongación Las Gladiolas.

El hecho ocurrió cuando efectivo municipal llegó a la zona tras el llamado de un grupo de vecinos que reportaron disturbios y pelas entre unos sujetos.

Fue atacado a ladrillazos por vándalos

El agente de serenazgo llegó al lugar en su moto lineal pero los presuntos barristas no lo dejaron ni estacionarse, uno de los sujetos lo atacó en el rostro arrojándoles un pedazo de concreto de una vereda vandalizada.

Su casco de seguridad logró protegerlo del fuerte impacto, pero otro sujeto le arrojó otro pedazo de ladrillo en la cabeza.

Cabe señor que, el agente municipal al verse rodeado por los iracundos sujetos dejó su unidad de reglamento y huyó del lugar para ponerse a buen recaudo ayudado por un grupo de vecinos.

Los vecinos de esta zona de Independencia denuncian la falta de alumbrado público hace que sus calles sean más peligrosas por las noches.