Escolar emprende negocio para pagar sus estudios y la rompe: es el barbero más solicitado del barrio

En Independencia, un estudiante de cuarto de secundaria decidió transformar sus vacaciones en una oportunidad. Boris, de 16 años, comenzó a cortar cabello tras llevar un curso de verano motivado por su madre, quien trabaja como cosmetóloga. Desde entonces, descubrió una vocación que hoy lo convierte en uno de los barberos más solicitados de su barrio en Tahuantinsuyo.

Boris explicó que todo inició como un pasatiempo entre amigos, aunque nunca imaginó que ese aprendizaje lo volvería un ejemplo para otros jóvenes. Su historia se hizo viral después que una vecina lo grabó mientras atendía a su padre en un parque y difundió el video en redes sociales.

“Me siento bien porque no pensé llegar a tanto”, señaló a Buenos Días Perú. Sus compañeros de colegio también recurren a él. Algunos suben a su casa para pedirle un corte y, en ocasiones, los atiende dentro del propio plantel.

Realiza degradados, cortes clásicos y diseños, además de permanentes y perfilado de cejas, habilidades que aprendió en clases y con apoyo de su madre. Para él, la formación continua es clave, por lo que quiere seguir estudiando barbería de manera profesional. Sin embargo, los cursos son costosos y las academias más conocidas están lejos de su zona.

Mientras atiende a un cliente —quien destacó su destreza y asesoramiento—, el adolescente comentó que las herramientas de trabajo también representan una inversión importante. Por ello espera conseguir más clientes y, en el futuro, una beca que le permita perfeccionar su técnica.

Quienes deseen contactarlo pueden encontrarlo en la cuarta zona de Tahuantinsuyo, a pocas cuadras de la iglesia San Martín. Su cuenta en redes es bxrxs.cl en Instagram y @bxris en TikTok, donde comparte algunos de sus trabajos.