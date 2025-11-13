Asotrani confirma que se sumarán a marcha del día de mañana junto a la “Generación Z”

Para este jueves 14 de noviembre se realizará una jornada de protestas convocada por la denominada "Generación Z" y otros colectivos sociales en todo el país.

Esta nueva protesta exige justicia por el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz (conocido como "Truko"), ocurrido durante manifestaciones anteriores, y buscan denunciar la represión estatal, así como la falta de seguridad ciudadana.

Esta movilización ha sido anunciada a nivel nacional, por colectivos juveniles y sindicatos sociales con una marcha central en Lima, así como otras en varias regiones como Arequipa, Puno y Trujillo.

Sector transportista muestra postura dividida

Por su parte ante esta convocatoria, los gremios de transporte confirmaron su participación en las marchas y concentraciones en distintas regiones, mientras otras agrupaciones del rubro rechazaron la paralización por considerar que tiene algunos tintes políticos.

Esta mañana en un enlace con Buenos Días Perú, Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), indicó que un sector de su gremio acompañará la movilización organizada por la “Generación Z” en protesta contra la ola de asesinatos, extorsiones y la persistente inseguridad en las calles.