Fingió ser un cliente: ladrón armado asalta botica en Santa Anita y encañona a trabajadora

Las cámaras de seguridad de una botica en Santa Anita registraron el violento asalto cometido por un delincuente que ingresó al local como si fuera un cliente más. El audio revela el momento exacto en que el sujeto cambió de actitud y sacó un arma de fuego para intimidar a los trabajadores.

VIVIERON MOMENTOS DE TERROR

Primero pidió que le mostraran un producto exhibido cerca de la entrada. El objetivo, según se observa, era abrir la puerta que conducía a la caja registradora. En cuanto el trabajador lo hizo, el hombre sacó el arma, la rastrilló y apuntó directo al rostro del empleado. En ese instante empezó el caos. Tres empleados quedaron inmóviles mientras el delincuente repetía que entregaran todo el dinero. También los amenazó con disparar si no encontraba rápido la llave de la caja. “Si no me entregan el dinero, les meto un plomazo”, advirtió.

Una clienta que realizaba compras salió de inmediato del negocio. Otra persona ingresó sin advertir el peligro, pero al ver a la mujer retirarse también decidió salir. Nadie pudo intervenir.

Finalmente, el malhechor tomó las ganancias del día, aproximadamente S/2000, y escapó hacia una motocicleta que lo esperaba a una cuadra del local.

Los comerciantes de la zona aseguran que los robos se han vuelto frecuentes y exigen la captura del autor y de su cómplice.