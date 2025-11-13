Hombre intenta frustrar robo a su vecino y casi lo matan: ladrón le responde a balazos en SJM

Un violento asalto se registró en el cruce de las calles Los Ángeles y El Milagro, en San Juan de Miraflores. Un motociclista interceptó a un vecino que acababa de salir de su vivienda y lo amenazó para robarle.

Mientras el delincuente escapaba, otro residente que circulaba detrás en su auto advirtió lo ocurrido e inició una persecución. A pocos metros, el asaltante cayó de la motocicleta, se incorporó y sacó un arma. De inmediato abrió fuego contra el conductor del vehículo que intentó ayudar.

Los disparos impactaron en la fachada de una vivienda. La ventana del segundo piso y la parte baja de la cochera quedaron marcadas por los proyectiles. Vecinos salieron alarmados y alcanzaron a ver al delincuente huir cojeando.

PIDEN MÁS SEGURIDAD EN LA ZONA

Los ciudadanos aseguran que no es el primer ataque de este sujeto, pues afirman que el motociclista habría robado varias veces en la zona, siempre armado. “Aquí roban en la madrugada, al mediodía y en la noche. No tenemos seguridad”, lamentó un residente.

La falta de presencia policial agrava el temor. No hay casetas de serenazgo en el sector y la comisaría más cercana está a unos diez minutos en auto. Los vecinos sostienen que la parte alta de San Juan de Miraflores ha sido abandonada por las autoridades, pese a encontrarse a pocas cuadras del Hospital María Auxiliadora y de vías concurridas como Miguel Iglesias y Los Héroes.

Los residentes exigieron patrullaje permanente y acciones urgentes para frenar los asaltos. “Uno no puede defenderse. Ellos tienen armas y nosotros nada”, denunció un vecino que pidió a la municipalidad y a la policía intervenir la zona.