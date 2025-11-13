Hospital Negreiros: trabajador de Essalud se burla de adulta mayor que pedía atención médica

Un video registrado en el Hospital Luis Negreiros Vega, en el Callao, generó gran indignación en redes sociales. En las imágenes se observa a un trabajador de Essalud burlarse de una asegurada de la tercera edad cuando ella reclamaba por la demora en la atención médica.

La mujer acudió a la oficina de Atención al Asegurado y pidió que el personal informe a los adultos mayores sobre la ausencia de un médico. Frente a su reclamo, el servidor —identificado como Lorenzo— reaccionó con burlas, sacó la lengua e imitó su voz, lo que provocó la protesta inmediata de la paciente.

“Al menos tenga la amabilidad de acercarse. Hay adultos mayores”, reclamó la mujer mientras grababa el incidente. El trabajador respondió con gestos de burla y se negó a atender su pedido.

El metraje se viralizó en pocas horas, lo que obligó a Essalud a emitir un comunicado anunciando una investigación administrativa para identificar y sancionar al responsable.

Durante la mañana, Buenos Días Perú llegó al hospital e intentó conocer si este comportamiento era frecuente. Según los pacientes consultados, las principales quejas apuntan a las demoras en las atenciones y la falta de médicos, pero no al trato del personal.

PIDIÓ DISCULPAS EN REDES

Posteriormente, el trabajador difundió un video en el que ofreció disculpas. Alegó que reaccionó por insistencia de la usuaria y por “problemas personales”. Sin embargo, reconoció que su actitud fue incorrecta.

La queja inicial de la paciente señalaba que el médico encargado no estaba presente a la hora programada, lo que generó una larga espera entre adultos mayores. Essalud no informó aún por qué no había personal médico atendiendo en ese turno. La institución continúa la investigación para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.