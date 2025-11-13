Cae peligrosa banda “La Hermandad del Norte” dedicada al robo de costosos equipos médicos

Como parte de las acciones policiales en el marco del estado de emergencia en todo Lima y Callao, agentes de la PNP ejecutaron un operativo simultáneo en varios inmuebles, con el objetivo de desarticular a la organización criminal denominada como ‘La Hermandad del Norte’.

Desde horas de la madrugada, intervinieron una vivienda en el distrito de Comas, y lograron la captura de una persona y recuperaron un camión presuntamente usado para robar equipos médicos valorizados en más de 142 mil euros.

Operativo policial en simultáneo

De igual forma el mega operativo se realiza en distritos como Carabayllo, Puente Piedra, Comas y el Callao que han permitido incautar el vehículo robado y evidencias clave que comprometen a los detenidos.

En un enlace con Buenos Días Perú, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnicri), indicó que estos equipos médicos habrían sido robados el pasado 12 de agosto.

Cabe recordar que, la llamada "La Hermandad del Norte" realizaba sus operaciones en distritos de Lima Norte como Los Olivos y Comas, y también tienen antecedentes de actividad en la ciudad de Chiclayo.