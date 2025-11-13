Por paro del Sutep: Hoy 70% de colegios están cerrados en todo el país

Colegios en todo el país amanecieron sin brindar clases el día de hoy luego que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) convocara a un Paro Nacional de 24 horas.

Desde tempranas horas miles de maestros a nivel nacional se movilizan y en sus demandas solicitan diversas mejoras salariales y mejores condiciones laborales.

Demandas Principales del SUTEP

El paro del SUTEP se realiza como medida de protesta ante lo que esta entidad considera un incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno Central.

Entre sus principales exigencias del gremio magisterial exige un mayor presupuesto para la educación por lo que piden que se asigne el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector educación, tal como está estipulado en la Constitución.

De igual forma reclaman incrementos de sueldos pendientes para el 2026 y el pago del segundo tramo del bono 2025 por lo que demandan la aprobación e implementación de la ley que incrementa las pensiones de los maestros cesantes y jubilados, denunciando "indiferencia" de las autoridades ante este tema.

En un enlace con Buenos Días Perú, el secretario general del SUTEP, Lucio Castro Chipana, ha reiterado que el Gobierno y el Congreso tienen la oportunidad de garantizar una educación de calidad atendiendo estas demandas urgentes.

También confirmó que realizaran hoy una marcha para exigir el cumplimento de sus demandas, así como la suspensión de clases por 24 horas.