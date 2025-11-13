Hallan muerta a una mujer de 72 años en Los Olivos: familia sospecha de sus inquilinos

Una mujer de 72 años, identificada como Erlita Cabanillas, fue encontrada muerta dentro de su vivienda en la cooperativa La Libertad, en Los Olivos. La adulta mayor vivía sola, no tenía hijos y alquilaba habitaciones en su inmueble.

SOSPECHAN DE INQUILINOS

Su familia decidió buscarla luego de varios días sin poder comunicarse con ella. Desde el 8 de noviembre no contestaba llamadas y los vecinos informaron que no la habían visto. Cuando ingresaron a la casa por una ventana, hallaron su cuerpo e indicios de un posible ataque.

“Había un cuchillo en el mueble, supuestamente el arma homicida”, relató su hermano. Él explicó que un joven ingresó primero a la vivienda y salió corriendo al encontrarla sin vida.

Los familiares sospechan de algunos inquilinos. Aseguran que la víctima había tenido problemas previos con ellos, incluidos reclamos por pagos atrasados y presuntas amenazas. “Ha recibido amenazas de muerte. Mi hermana hizo su denuncia en la comisaría”, afirmó uno de sus hermanos.

Vecinos confirmaron que la última vez que vieron a Erlita fue el último sábado por la tarde, cuando discutió con un inquilino por el alquiler. Según relataron, la mujer les advirtió que acudiría a la policía para desalojarlos el lunes.

Agentes de la comisaría Sol de Oro quedaron a cargo de la investigación. La familia pidió revisar las cámaras de seguridad de la zona para identificar los últimos movimientos de los inquilinos. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Lima.