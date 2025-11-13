Choque en Javier Prado deja dos semáforos destruidos: conductor sobrevivió de milagro en San isidro

Un accidente se registró la madrugada de este jueves en el cruce de la avenida Javier Prado con la calle Las Flores, en San Isidro, donde una camioneta impactó contra dos semáforos. Como resultado, una de las estructuras quedó totalmente caída, mientras que la otra permaneció en pie, aunque con el semáforo destruido. Las luces continuaron encendidas a pesar del daño.

CHOFER SOBREVIVIÓ DE MILAGRO

Según informó la policía, el conductor viajaba solo y salió ileso. No hubo otros vehículos comprometidos. Minutos después del choque, agentes de la comisaría de la zona llegaron para asegurar el área, retirar la unidad y evaluar las primeras versiones del incidente.

En la intersección hay una cámara de seguridad que pudo haber registrado el momento exacto del impacto. Por ello, la policía revisará las imágenes para determinar si el accidente ocurrió por exceso de velocidad o por una maniobra inesperada de otro vehículo.

La camioneta será trasladada a la dependencia policial, mientras continúan las diligencias para definir las causas del siniestro.