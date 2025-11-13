Dos jóvenes fueron atacados a balazos cerca de su vivienda en SJM

Todos los días se reportan ataques por parte de presuntos sicarios en las calles de Lima y Callao. El sicariato es un grave problema de seguridad ciudadana que ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, impulsado por el crimen organizado y la extorsión.

La situación ha llevado al gobierno de turno a declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao en varias ocasiones para intentar frenar la violencia.

Jóvenes baleados en SJM

Esta vez en el distrito de San Juan de Miraflores, dos jóvenes fueron atacados a balazos cerca de un colegio y a pocos metros de su vivienda.

Según testigos, dos sujetos se acercaron a las víctimas cuando conversaban en la vía pública y los atacaron a balazos sin mediar palabra alguna.

Los jóvenes resultaron heridos por los impactos de bala y ras ser auxiliados por un grupo de vecinos fueron llevados al hospital María auxiliadora, donde su estado es reservado.

Cabe señalar que, las investigaciones determinaran las causas de este ataque a balazos, pero todo parece indicar que se trataría de atentado por cobro de cupos o por algún ajuste de cuentas.