Atención conductores: La avenida Javier Prado será cerrada por trabajos de mantenimiento en la vía

No se trata de un cierre total de la vía. La avenida Javier Prado presenta cierres parciales nocturnos desde ayer, debido a trabajos de mantenimiento vial realizados por la empresa Emape.

La importante vía cerrará parcialmente en el tramo entre la avenida La Molina y el óvalo Huarochirí, en el sentido oeste-este (hacia el este), desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m..

Obras de mantenimiento

En el caso de Javier Prado Oeste también se han iniciado cierres parciales nocturnos en un tramo importante, con una duración prevista de dos semanas.

Cabe señalar que, los cierres son parte de un plan de mantenimiento vial para recuperar 12.7 kilómetros de una de las arterias más transitadas de Lima. Se realizan trabajos en la calzada, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y minimizar demoras

La duración de estos trabajos nocturnos regirá a partir del 12 de noviembre y se mantendrán hasta fin de mes o dos semanas en el caso del tramo Oeste.