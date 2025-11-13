Buenos Días Perú

13/11/2025

Acribillan a balazos a un hombre dentro de un chifa mientras comía en el Callao

Al sicario sin importarle la presencia de menores de edad realizó los disparos contra la víctima.



El Callao enfrenta una grave crisis de seguridad debido al sicariato, con un número récord de homicidios reportados en 2025 y casos recientes que afectan a trabajadores del transporte público y obreros de construcción.

El Gobierno ha respondido con la ampliación del estado de emergencia y medidas legales más estrictas, pero esto parece no ser todavía de lo más efectivo.

Le disparan frente a un grupo de niños

En el primer puerto del Callao, un hombre fue atacado a balazos en un chifa cuando comía con unos familiares.

De acuerdo a las primeras pesquisas, un sujeto ingresó al local de comida y sin importarle la presencia de menores de edad realizó los disparos contra la víctima.

El hombre baleado fue auxiliado por sus primos que están en el lugar y luego fue llevada al hospital Carrión donde se debate entre la vida y la muerte.


Temas Relacionados: BalaceraCallaoCrimenInseguridadSicario

