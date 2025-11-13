Acribillan a balazos a un hombre dentro de un chifa mientras comía en el Callao

El Callao enfrenta una grave crisis de seguridad debido al sicariato, con un número récord de homicidios reportados en 2025 y casos recientes que afectan a trabajadores del transporte público y obreros de construcción.

El Gobierno ha respondido con la ampliación del estado de emergencia y medidas legales más estrictas, pero esto parece no ser todavía de lo más efectivo.

Le disparan frente a un grupo de niños

En el primer puerto del Callao, un hombre fue atacado a balazos en un chifa cuando comía con unos familiares.

De acuerdo a las primeras pesquisas, un sujeto ingresó al local de comida y sin importarle la presencia de menores de edad realizó los disparos contra la víctima.

El hombre baleado fue auxiliado por sus primos que están en el lugar y luego fue llevada al hospital Carrión donde se debate entre la vida y la muerte.