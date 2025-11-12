Encerraron a las trabajadoras: banda criminal asalta tres tiendas de telefonía en SMP

Tres locales de una empresa de telefonía fueron asaltados en distintas zonas de San Martín de Porres. Las cámaras de seguridad registraron el accionar de los delincuentes, que actuaron con violencia y encerraron a las trabajadoras antes de huir con equipos electrónicos.

INSEGURIDAD SIGUE AZOTANDO SMP

Los robos ocurrieron el 29 de agosto, el 12 de octubre y el más reciente hace pocas horas de este último 11 de noviembre. En los tres casos, los sujetos ingresaron armados, amenazaron al personal y sustrajeron celulares, cargadores y accesorios. Luego se pusieron las casacas del personal para salir sin levantar sospechas.

Las imágenes muestran a dos hombres de entre 1.60 y 1.70 metros de estatura, de contextura delgada y cabello oscuro. Uno vestía de blanco y luego cambió de prenda para simular ser empleado del local; el otro usaba polo negro y cargaba una mochila azul donde guardó los equipos robados.

Los asaltos se produjeron en locales ubicados en las avenidas Perú, José Granda y Tomás Valle, a pocos minutos de distancia entre sí. La policía sospecha que se trata de la misma banda, ya que las horas y el modo de operar son idénticos.