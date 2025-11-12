Imágenes impactantes: Se hacen pasar como discapacitados y asaltan una inmobiliaria en Los Olivos

En el distrito de Los Olivos, un enfrentamiento a balazos se registró durante un intento de robo a una empresa inmobiliaria ubicada en la calle El Trébol, a la altura de la avenida Angélica Gamarra.

El hecho dejó como saldo a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) herido y los dos delincuentes detenidos, que se hicieron pasar como personas discapacitadas para cometer el delito.

Un sujeto y su cómplice ingresaron a la inmobiliaria fingiendo una condición de discapacidad para evadir la seguridad inicial y despistar al agente de seguridad.

Una vez dentro, los delincuentes procedieron con el asalto a mano armada. Un efectivo policial que se encontraba de franco en el lugar intervino para frustrar el robo, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Herido pudo encerrar a los ladrones en el local comercial

El agente de la ley, de inmediato, intervino con su arma reglamentaria para frustrar el robo, lo que desencadenó una balacera dejando al policía herido a la altura del tórax, pero pudo encerrar a los ladrones en el ocal comercial.

Cabe señalar que, los ladrones fueron detenidos e identificados como el ciudadano venezolano José Goncalves González (29) y el peruano Aníbal Gutiérrez Huaca (35).