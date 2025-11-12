Derrumbe provoca caída de techo de comisaría San Pedro en El Agustino

Esta madrugada, los agentes policiales de la comisaría de San Pedro, ubicada en el distrito de El Agustino, pasaron un aterrador momento luego de que una parte del techo del lugar colapsara inesperadamente sobre ellos.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada cuando un muro de contención que se encontraba al lado de la dependencia policial, colapsó.

La pesada estructura cayó en un ambiente de la comisaria donde se ubicaban algunos módulos usados por los efectivos para guardar sus pertenencias.

“Parecía un sismo”, según vecinos

A consecuencia del derrumbe, el fuerte estruendo interrumpió el sueño de los residentes del lugar, que indicaron que el sonido fue tan intenso que muchos pensaron que se trataba de un terremoto.

Afortunadamente no se registran heridos ni pérdidas humanas, pero sus daños materiales considerables.

Cabe señalar que, ahora en la dependencia policial se están ultimando detalles para las respectivas medidas de seguridad y de prevención, para que un hecho no este no vuelva ocurrir.