Atención Conductores: Cierran avenida Gambetta por enorme forado que sigue creciendo

En Ventanilla, la avenida Néstor Gambetta, a la altura del kilómetro 3.5, en el Callao se encuentra actualmente con un cierre total debido al colapso de la pista, que generó un forado de gran tamaño que aumento con el paso de las horas.

Ante esta emergencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha dispuesto un plan de desvíos para el transporte de carga y vehículos ligeros que circulan por el lugar.

Se han establecido diferentes rutas de desvío para mitigar el impacto en el tráfico logístico y urbano, en el caso del transporte de carga pesada se deberá utilizar obligatoriamente la avenida Panamericana Norte como ruta alterna para mantener la circulación entre el puerto del Callao y las zonas industriales.

Desvíos para transporte público

Para los autos ligeros y transporte público Urbano que van hacia el Callao, pueden seguir utilizando la avenida Néstor Gambetta, pero se desvían por las avenidas Cuzco y Haya de la Torre para luego retomar a Gambetta después del tramo dañado.

Para el transporte público hacia Ventanilla, las unidades circularan por las avenidas Cuzco y Haya de la Torre, retomando a Gambetta después de superar la zona afectada.

Cabe recordar que, se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público tomar las precauciones necesarias y planificar sus viajes con antelación debido a la congestión y los posibles retrasos.