Caen "Los Piratas": desarticulan banda criminal integrada por 20 policías en actividad y retiro

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía desarticularon a la organización criminal "Los Piratas", integrada por 20 efectivos policiales en actividad y en retiro que operaban en la región San Martín.

Según informó el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, los agentes habrían utilizado sus cargos para coordinar y ejecutar delitos junto a delincuentes comunes durante al menos tres años. “Aprovechándose del uniforme, daban información y también participaban materialmente en los hechos delictivos”, explicó.

Del total de implicados, doce policías fueron detenidos, mientras que otros cuatro ya se encontraban en prisión por casos previos. Uno de los miembros de la red fue capturado en Lima y también será incluido en el pedido de prisión preventiva.

El fiscal detalló que los acusados afrontan cargos por organización criminal, cuya pena puede alcanzar entre ocho y quince años de prisión. Sin embargo, si se comprueba su participación en delitos como robo agravado, tráfico de drogas o homicidio, las condenas podrían llegar hasta los 35 años.

Las detenciones forman parte de la etapa preliminar de la investigación, que comprende quince días de detención. En los próximos días, la Fiscalía solicitará 36 meses de prisión preventiva mientras continúa el proceso.