Callao: vecinos y municipio enfrentados por caseta de serenazgo en parque

Vecinos de la urbanización Playa Rímac, en el Callao, protestaron contra la construcción de una caseta de serenazgo en medio del parque principal del barrio. La obra, impulsada por la Municipalidad Provincial del Callao, se encuentra paralizada desde hace un mes.

DENUNCIA VECINAL

Según denunciaron los residentes, los trabajos fueron abandonados sin explicación y el área verde luce descuidada. “Hace un mes que los obreros no vienen y nadie informa nada. Además, retiraron a la jardinera y las plantas se están secando”, comentó uno de los vecinos a Buenos Días Perú.

Los ciudadanos aseguran que no se oponen a la presencia del serenazgo, pero piden que se prioricen otras necesidades urgentes, como el arreglo de la pista, la reparación de los rompemuelles y la mejora del alumbrado público. “Los postes están de adorno, las luces parecen velas. De noche es peligroso pasar por aquí”, señaló otro residente.

Además, denunciaron que vehículos pesados invaden las veredas y deterioran la pista. “Los camiones cisterna se suben al parque y han dejado huecos que rellenaron con tierra”, añadieron.

Los vecinos afirman haber enviado documentos al municipio y solicitado una audiencia con el alcalde Pedro Spadaro, pero no recibieron respuesta. “Le pedí audiencia en marzo y hasta ahora no me atiende. En redes promete obras, pero aquí nada cambia”, reclamó un poblador.

De forma extraoficial, fuentes del municipio indicaron que la instalación de casetas forma parte de un plan de seguridad que contempla 14 módulos en distintos puntos del Callao. Sin embargo, los vecinos insisten en que la intervención debe incluir una mejora integral del parque y de la iluminación de la zona.