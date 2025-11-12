Cámaras registraron asesinato de chofer de combi en el Callao: mujer habría servido de señuelo

Cámaras de seguridad registraron el asesinato de Edgar Alexander Vargas Solís, chofer de una combi que cubría la ruta Cercado de Lima–Callao. El crimen ocurrió la madrugada del último martes en la avenida Pérez Salmón.

FÉMINA HABRÍA "CENTRADO" A CHOFER

Las imágenes, difundidas en exclusiva por Buenos Días Perú, muestran cómo una mujer se acercó al vehículo fingiendo ser pasajera. En segundos, un hombre encapuchado apareció por detrás y disparó directamente contra el conductor.

El video fue obtenido por la Oficina de Análisis de la Información de la Municipalidad Provincial del Callao, que entregó el material a la Policía Nacional. Según César Castillo, representante de esta oficina, los analistas detectaron comportamientos sospechosos antes del ataque. “Se ve a la mujer detener la combi y a otro sujeto que se agacha, recoge algo y se acerca por la parte trasera antes de disparar”, explicó.

El asesino habría escondido el arma en la zona para ejecutarlo con precisión. Tras el ataque, la fémina escapó por la avenida Pérez Salmón y el sicario huyó por el pasaje Villegas. La policía ya tiene las rutas de fuga y trabaja con las cámaras de la zona para identificar a los implicados.

El crimen forma parte de una serie de ataques contra transportistas en el Callao. Por ello, el alcalde Pedro Spadaro informó que se reforzó el patrullaje con 150 policías adicionales, integrados al serenazgo y a las 740 cámaras instaladas en la provincia.