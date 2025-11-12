Panamericana Norte: túnel frente a Megaplaza permanece oscuro y abandonado desde hace más de un año

El túnel que conecta la Panamericana​ Norte con la avenida Túpac Amaru, a la altura del centro comercial Megaplaza, se encuentra en completo abandono. Ninguno de los focos del interior funciona y los cables cuelgan expuestos, lo que deja a conductores y peatones en total oscuridad.

DENUNCIA VECINAL

El equipo de Buenos Días Perú comprobó que todos los tachos de luz están vacíos o vandalizados. Solo la iluminación de los vehículos permite ver el camino. En el interior, las cámaras registraron basura, objetos abandonados e incluso cables sueltos.

“Hace más de un año está así”, contó un conductor. Otro afirmó que ya se habían producido accidentes debido a la falta de visibilidad.

El paso subterráneo es uno de los más transitados de la zona, especialmente en hora punta, pues sirve como atajo para salir hacia Independencia. Sin embargo, la ausencia de mantenimiento convierte el lugar en un punto de riesgo tanto para choferes como para peatones que lo cruzan a oscuras. El recorrido mostró además una gran cantidad de desechos acumulados.

El equipo periodístico intentó comunicarse con la Municipalidad de Lima, responsable del mantenimiento, pero no obtuvo respuesta. Se hizo un llamado al alcalde Renzo Reggiardo y a su equipo para que atiendan la situación y restablezcan la iluminación en esta vía.