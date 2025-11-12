Operativo policial en Independencia logra desarticular banda “Los Gallegos del Hampa”

En el distrito de Independencia, una operación policial se llevó a cabo la madrugada del pasado 11 de noviembre, en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao.

Al interior de un inmueble que era utilizado como búnker que estaba ubicado en el quinto piso cayeron integrantes de la organización criminal denominada “Los Gallegos del Hampa”.

El presidente José Jerí estuvo presente durante la supervisión del operativo policial y posteriormente destacó la labor de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad organizada.

Tras el operativo se detuvo a cinco presuntos delincuentes, aparentemente de nacionalidad venezolana, y se incautaron armas de fuego, municiones, explosivos (cartuchos de dinamita), teléfonos móviles y motocicletas.

Tenían un altar para el ‘Maldito Cris’

Lo que llamó la atención fue el hallazgo de un altar con la imagen del llamado ‘Maldito Cris’, a quien veneraban como un símbolo de protección para cometer sus delitos.

Los detenidos fueron identificados como Wilber Jaimes Toro (‘Pana’), Roider Rodríguez García (‘Tini’), Jeiberson Gamboa Parra (‘Veneco’), Keiber Muija Pereira (‘Diablo’) y el presunto cabecilla Luis José Arteaga Bracho alias ‘Chamo.

Cabe señalar que, "Los Gallegos del Hampa” serían remanentes del grupo llamado “Antitren” y habrían adoptado una nueva identidad tras procesos de disgregación en sus filas.