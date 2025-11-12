Caen dos presuntos integrantes de “Los Lechones”, banda dedicada a la extorsión y robo de vehículos

Agentes policiales ingresaron a un inmueble del distrito de El Agustino y detuvieron a dos presuntos miembros de la banda criminal conocida como Los Lechones, dedicada, según la Policía, al robo de vehículos y a la extorsión para la devolución de automóviles.

La intervención se realizó en el último piso del edificio. Dentro de la vivienda los efectivos encontraron un arma de fuego, un bloqueador de señales con 18 antenas —dispositivo que, según los peritos, puede interferir con sistemas de localización—, pirotécnicos y un cuaderno con apuntes que, presuntamente, contienen los nombres de víctimas. También se recuperó al menos un teléfono celular que los detenidos intentaron eliminar.

Según las autoridades, los investigados robaban vehículos y luego exigían dinero a sus propietarios a cambio de devolverlos. La PNP informó que algunos de los intervenidos registran antecedentes por hurto agravado y que podrían existir más integrantes del grupo: la investigación sigue en curso para ubicar a los restantes.

La unidad a cargo remitiría las evidencias a peritaje para determinar la operatividad del armamento y del bloqueador, así como para extraer datos forenses de los equipos móviles incautados.