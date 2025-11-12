Motociclista es asesinado a balazos en un parque de Los Olivos

Las cifras iniciales y continuas muestran que la violencia no ha cesado por completo. Durante el actual estado de emergencia en Lima y Callao, los asesinatos y la criminalidad persisten, con reportes de homicidios a pesar de la medida.

A pesar del estado de emergencia, los crímenes, incluyendo el sicariato y la extorsión, continúan ocurriendo diariamente en diversos distritos de Lima y el Callao.

Entre el 22 y el 29 de octubre de 2025, se registraron 29 homicidios. En el primer mes de gestión del actual gobierno (noviembre de 2025), se han registrado más de 120 homicidios a nivel nacional, con una incidencia significativa en Lima y Callao.

CRIMEN EN LOS OLIVOS

Esta vez en el distrito de Los Olivos, un motociclista fue acribillado frente a un parque Según primeras pesquisas, la víctima recibió cinco disparos. Tras esto el presunto sicario escapó hacia la avenida Canta Callao.

Algunos testigos indicaron que, la víctima vivía en la zona y previo al crimen habría discutido en su casa con otra persona.

Cabe señalar que, a una cuadra de su vivienda la víctima fue interceptado por el criminal por el momento se investiga el móvil del crimen, que por las pesquisas de trataría de un posible ajuste de cuentas.