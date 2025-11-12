Capturan a sicario extranjero que habría disparado contra agente Terna en El Agustino

Un agente del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú resultó herido de bala la madrugada del pasado martes 11 de noviembre en el distrito de El Agustino. Según reportes policiales, el suboficial fue atacado cuando llegaba a su vivienda en la calle Las Magnolias.

Testigos indicaron que dos individuos en una moto lineal siguieron al suboficial de tercera Kay Franco Villalta Cayllahue, miembro del Grupo Terna del Escuadrón Verde. y le dispararon por la espalda.

Aunque inicialmente se especuló sobre un intento de asalto, no le robaron sus pertenencias como teléfono celular o su motocicleta, por lo que se investigan otras hipótesis sobre el motivo del ataque.

CAYÓ UNO DE LOS IMPLICADOS EN EL ATAQUE

El agente fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue y posteriormente en helicóptero al Hospital de la Policía Nacional debido a la gravedad de sus heridas. Se reporta que se encuentra estable, aunque su situación es delicada.

Cabe señalar que, tras el ataque contra el agente policial, se desplegó el Plan Cerco y se logró la captura de una de los implicados en este crimen, en el distrito de Chorrillos.

Se trata de un sujeto de origen venezolano, que intentó escapar por los techos realizando disparos contra los agentes, pero fue capturado cuando en su escape saltó desde un tercer piso.