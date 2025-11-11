PNP pide resolución de Osiptel para devolver iPhone robado y entidad responde que no es su competencia

Una joven denuncia que la comisaría de San Andrés le negó la devolución de su teléfono celular robado el pasado domingo 19 de octubre durante un concierto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La víctima mencionó que tras rastrear el dispositivo mediante geolocalización, apareció primero en El Rímac y luego en La Victoria, hasta que luego le llegó una alerta indicando que su equipo se encontraba en la dependencia policial.

Responsabilizan a Osiptel y entidad responde

Al acudir a la comisaría el martes pasado, agentes PNP alegaron que "en el caso de los iPhones" necesitaban una resolución de Osiptel sobre el IMEI antes de proceder con la devolución, señalando que el trámite podría demorar "hasta un año".

Sin embargo, Osiptel respondió en redes sociales detallando que según el Decreto Supremo 009-2019-IN la competencia de devolver equipos recuperados corresponde exclusivamente a la Policía Nacional cuando el IMEI no está adulterado.

La derivan a Fiscalía y más celulares no devueltos

La afectada reveló que acudió nuevamente a la comisaría de San Andrés para hacer un seguimiento de cómo va el caso y ver si llegó la supuesta resolución y "fueron bastante cortantes" indicándole que "nosotros ya no tenemos responsabilidad, vaya a quejarse o reclamar a la Fiscalía".

La víctima relató que durante su visita a la comisaría presenció "más casos similares" con "dos cuadernillos llenos" de reclamos, estimando existir "más de 2,500 celulares incautados" en la dependencia.

Sin respuestas de la PNP

Un equipo de Panamericana Televisión intentó obtener la versión de la Policía Nacional del Perú sobre los procedimientos establecidos para la devolución de celulares recuperados, pero no recibimos respuesta hasta el cierre del informe.