Hombre mata a palazos a gatito en La Victoria: vecinos piden que sujeto no sea liberado

Crueldad animal. Un hombre fue grabado asesinando a un indefenso gatito que había ingresado a su vivienda. El animal fue atacado a palazos por el adulto mayor que se encuentra detenido en la comisaría de Apolo, en La Victoria.

En diálogo con Buenos Días Perú, una vecina indicó que el gatito comunitario conocido como "Plomo" fue asesinado por el hombre identificado como Luis Ludeña. El felino terminó con graves lesiones en las extremidades, cabeza y vomitando sangre por la violencia ejercida.

Una residente contó que el hombre indicó que cometió el ataque debido a que animalito ingresó a su vivienda y lo intentó atacar; sin embargo, la mujer desmintió esta versión al asegurar que el gatito era tranquilo y muy dócil.

Piden no sea liberado

Luis Ludeña se encuentra detenido por 48 horas en la comisaría de Apolo. Por ello los residentes piden que se respeten la ley de protección animal para que el sujeto no sea liberado al vencer el plazo.

Llamado a autoridades

"La comisaría de Apolo actúo de manera inmediata y lo detuvo en flagrancia", dijo la vecina. Asimismo, mencionó que las autoridades municipales y fiscales hagan cumplir la ley y sanciones más drásticas para evitar el maltrato animal.