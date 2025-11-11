SJL: ladrones se hacen pasar por inquilinos y roban bicicleta terapéutica de niño con síndrome de Down

Una familia fue víctima de robo en su departamento, en San Juan de Lurigancho, cuando dos delincuentes con ropa deportiva descendieron de un vehículo negro y simularon ser inquilinos para ingresar al inmueble.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sujetos aprovecharon la salida de los propietarios, pidiendo que no cerraran la puerta antes de violentar la puerta de la vivienda. Los afectados descubrieron el hurto al regresar 20 minutos después.

Los ladrones sustrajeron un televisor, una laptop, tres bicicletas y documentos personales como DNI y tarjeta del Conadis, con un valor estimado de 15 mil soles. Entre lo robado se encontraba una bicicleta de balance de costo elevado, utilizada como terapia para un niño con síndrome de Down e hipotonía muscular que requería el equipo para fortalecer sus piernas por recomendación médica.

Investigación en curso

El padre de familia confirmó que la Policía Nacional investiga el hecho. Las imágenes muestran que el automóvil realizó maniobras sospechosas en la avenida antes de cometer el robo en el departamento.

Más robos en zona

Las autoridades investigan el robo y su relación con otro robo en una vivienda cercana, donde los delincuentes también se hicieron pasar como inquilinos para ingresar al predio y utilizando el mismo vehículo de color negro.