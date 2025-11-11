Le disparan a policía del grupo Terna cuando llegaba a su vivienda en El Agustino

Un agente del grupo Terna del Escuadrón Verde resultó gravemente herido tras ser baleado esta madrugada cuando llegaba a su vivienda en la calle Las Magnolias, en El Agustino.

LO QUE SE SABE DEL CASO

El ataque ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este martes, cuando el suboficial de tercera Franco Villalta Callahue estacionaba su motocicleta frente al portón de su casa. En ese momento, fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego contra él.

Personal de la Policía Nacional y del Serenazgo acudieron al lugar tras los disparos. El agente fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital Hipólito Unánue, donde permanece internado con un impacto de bala en el tórax, aunque su estado se mantiene estable.

En la escena, los peritos hallaron cinco casquillos de bala, dos de ellos con munición sin detonar, lo que sugiere que el arma de los atacantes se trabó durante el ataque.

El inmueble donde ocurrió el atentado quedó resguardado por la policía, que ya revisa las cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables. Aunque no se descarta un intento de robo, las autoridades investigan también si el hecho podría estar vinculado a sus labores policiales.