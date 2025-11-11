Recuperan camioneta robada en Ate y capturan a presunto integrante de "Los Furiosos del Cono Norte"

Personal de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos y la Diprove Norte recuperó una camioneta que había sido robada. La intervención se realizó en una vivienda del jirón Pinelo, en el distrito de Comas.

La familia afectada fue asaltada en Salamanca, en Ate, cuando acababa de llegar de viaje desde Huancayo. Tres hombres armados descendieron de un automóvil negro y encañonaron a los ocupantes mientras descargaban sus maletas, logrando sustraer su camioneta en cuestión de segundos.

Durante el operativo fue detenido Roberto Ramos Jiménez (52), identificado como presunto integrante de la banda criminal "Los Furiosos del Cono Norte" y vinculado con el delito de receptación agravada.

Más vehículos robados y pericias

En el registro domiciliario se incautaron documentos como tarjeta de propiedad y SOAT de un vehículo robado el 14 de octubre en San Luis. Las autoridades realizan pericias antropométricas por una lesión en la pierna del detenido, que coincidiría con posibles heridas sufridas durante el robo.

Modalidad delictiva de banda

La PNP presume que la banda operaría en los distritos de Ate, San Luis y La Victoria, donde sustraerían vehículos para posteriormente internarlos y realizar cambios de placas antes de sacarlos de Lima.