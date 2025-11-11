Cae “Cuchillo”, delincuente que atacó con tijera a un anciano para robarle celular en SMP

Un adulto mayor fue brutalmente atacado con una tijera por un delincuente que intentó robarle el celular en la urbanización Nicolini, en San Martín de Porres. La Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte (BRECC) intervino de inmediato y logró capturar al agresor.

ERA REQUISITORIADO

El detenido fue identificado como Harold Carranza Coronado, alias “Cuchillo”, un sujeto con antecedentes por robo agravado y una orden de captura vigente. Según la policía, integraba una banda conocida como Los Raqueteros de la UNI, dedicada al asalto con armas blancas bajo la modalidad del raqueteo.

“Este sujeto es un prontuariado criminal. Ha sido detenido anteriormente y registra una requisitoria por hurto agravado”, informó un vocero de la BRECC.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que “Cuchillo” aborda por sorpresa al anciano, lo sujeta por el cuello, lo derriba y lo hiere con una tijera antes de arrebatarle el teléfono. Su cómplice logró huir del lugar.

El adulto mayor, visiblemente afectado, relató que el atacante lo amenazó con matarlo si no entregaba el celular. “Me agarró por atrás y me tiró al suelo. Solo alcancé a ver sangre. Gracias a la policía que me auxilió rápido”, contó la víctima.

La policía recuperó el celular y el arma con la que fue herido. Se espera que en las próximas horas se capture al segundo implicado en el asalto.