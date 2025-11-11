Mototaxista es asesinado en Ate: vecinos piden más seguridad y presencia policial

Un joven mototaxista de 28 años fue asesinado con aproximadamente 14 disparos cuando regresaba a su vivienda alrededor de las 5:00 a.m. El crimen ocurrió en el sector Micaela Bastidas, en el distrito de Ate.

Vecinos indicaron que dos vehículos menores, entre ellos una moto lineal y una mototaxi, le cerraron el paso a la víctima identificada como Jaime Quispe Castañeda, conocido como "Gringo", frente al túnel de Puruchuco, momento en que uno de los ocupantes descendió para dispararle.

La madre de la víctima relató que escuchó un grito y al salir encontró a su hijo "tendido en el piso lleno de sangre". La mujer aseguró que el joven, quien también era cantante de reguetón, no había recibido amenazas previas. El crimen ocurrió a pocos metros de su domicilio.

Denuncian constantes robos y asaltos

Vecinos confirmaron que la zona es peligrosa por constante robos y asaltos, señalando la necesidad de mayor presencia policial. Un residente mencionó que hace dos meses y medio otro joven fue asesinado con cinco impactos de bala en el mismo sector.

Madre pide apoyo

La madre de Quispe Castañeda solicitó apoyo económico para cubrir los gastos funerarios. El cuerpo de la víctima fue levantado por autoridades correspondientes mientras la familia coordina los arreglos para el sepelio del joven mototaxista.