Joven grave tras ser atropellada en SJL: auto se despistó y la embistió en la vereda

Una joven permanece en estado grave tras ser arrollada por un vehículo que se despistó luego de chocar contra otra unidad en la calle Tahuantinsuyo, en San Juan de Lurigancho. El fuerte impacto ocurrió cuando la víctima caminaba por la vereda después de realizar compras.

Las cámaras de seguridad muestran el momento en que dos autos —uno negro y otro plateado— circulan a excesiva velocidad e impactan entre sí. El vehículo negro pierde el control y embiste a la joven, cuyo cuerpo sale despedido y termina debajo del automóvil.

Tras el accidente, los vecinos salieron para auxiliarla y la trasladaron de inmediato al hospital Bravo Chico, donde los médicos informaron que su condición es crítica debido a un severo golpe en la cabeza.

VECINOS DENUNCIAN VARIOS ACCIDENTES

Los residentes denunciaron que este cruce es escenario frecuente de accidentes por la falta de rompemuelles y señalización adecuada.

Pese a las reiteradas solicitudes, aseguran que la municipalidad no ha tomado medidas para prevenir más tragedias. Exigen una intervención urgente antes de que otro accidente cobre una nueva víctima.