Evacúan a residentes de edificio por amenaza de incendio en Lince

Los residentes de un edificio fueron evacuados la madrugada de este martes 11 de noviembre por una amenaza de incendio. El hecho ocurrió en la cuadra 7 de la avenida Canevaro, en el distrito de Lince.

Hasta el lugar, llegaron varias unidades del miembros del Cuerpo General de los Bomberos, quienes debido al incidente, tuvieron que cerrar la cuadra 7 de dicha avenida, pero será reabierta en los próximos minutos.

Presunto corto circuito y evacuación

De acuerdo a los bomberos, el intento de incendio de produjo por un corto circuito en la zona de lavandería de un departamento ubicado en el sexto piso. El humo afectó a los residentes del predio y de los departamentos aledaños.

Durante la madrugada, se pudo observar a personas en pijama, con mascotas en brazos y algunas de la tercera edad, quienes indicaron que se encontraban descansando cuando ocurrió la emergencia que ya fue controlada.

Retorno a viviendas de residentes