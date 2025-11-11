Eran el terror de Lima Sur: capturan a seis integrantes de “Los Rápidos de la Zona” en Chorrillos

En un operativo realizado esta madrugada, la Policía Nacional del Perú logró capturar a seis integrantes de la banda criminal “Los Rápidos de la Zona”, dedicada al robo armado en distintos distritos de Lima Sur.

La intervención se realizó en Chorrillos, donde los agentes hallaron un arma de fuego, droga y las prendas de vestir utilizadas en varios atracos, según las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la Brigada contra la Criminalidad, detalló que la banda estaba liderada por un sujeto conocido como “Negro Richard”, quien dirigía asaltos en pizzerías, barberías y locales de comida rápida, además de robos tipo “raqueteo” en la vía pública.

“Estos sujetos intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y, en algunos casos, les exigían las claves de sus monederos digitales bajo amenaza de muerte”, explicó el coronel.

El cabecilla y cinco de sus cómplices fueron trasladados a la sede policial para continuar con las investigaciones. Las autoridades no descartan que estén involucrados en otros robos cometidos en Lima Metropolitana.