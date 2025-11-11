Asesinan a balazos a chofer de combi informal en el Callao

Un chofer de combi fue asesinado a balazos la madrugada de este martes en el cruce de la avenida Comandante Pérez Salmón con el pasaje Villegas, en el Callao, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Dos sujetos ejecutaron el ataque, uno fingió ser pasajero para detener el vehículo mientras su cómplice abrió la puerta y disparó contra Edgar Alexander Vargas Solís (47), presunto ciudadano venezolano, quien quedó inerte al interior de la unidad.

Presunta extorsión

La investigación preliminar apunta a que el crimen estaría vinculado a extorsiones contra transportistas de la ruta Cercado de Lima-Callao, aunque tampoco se descarta un ajuste de cuentas.

Agentes policiales acordonaron el lugar donde peritos criminalísticos encontraron al menos seis casquillos de bala como evidencia del ataque. Los atacantes huyeron inmediatamente tras cometer el crimen.

Traslado de combi y pesquisas

La combi fue remitida a la Comisaría PNP de Bellavista para continuar con las pesquisas técnicas. El cuerpo de la víctima fue derivado a la Morgue Central del Callao para las diligencias respectivas del caso.