Los Olivos: militar es brutalmente asesinado a golpes y pedradas por barristas

Terrible ataque en el distrito de Los Olivos. Un militar fue brutalmente asesinado por falsos barristas quienes lo atacaron a golpes y pedradas y transmitieron el hecho en vivo por redes sociales.

La hermana y madre de Giovanni Samán vienen velando sus restos e indicaron que la víctima se encontraba pasando cuando fue interceptado por los falsos barristas quienes lo atacaron luego que el joven de 21 años se tropezó.

"Mi hijo tenía muchos sueños para seguir adelante en su carrera militar. Le estancaron sus sueños. Estas personas me lo asesinaron cruelmente en un ataque de barristas, mi hijo no ha pertenecido a ningún equipo, solo se dedicaba a sus estudios y quería ser un joven positivo para el futuro", dijo su madre.

Pide justicia y leyes drásticas para barristas

La madre de Giovanni pide justicia para su hijo, e hizo un llamado al presidente José Jerí, al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo y las demás autoridades que no la abandonen. Además, pidió una ley drástica para estos barristas.

Ataque compartido en redes y no aceptan denuncia

También indicó que el ataque fue compartido en muchas redes y en la comisaría aún no le muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, manifestó que aún no aceptan su denuncia y el caso solo está en la Dirincri y la Fiscalía.

Detenidos, sueños truncos e investigación

Hasta el momento, solo hay dos detenidos de 13 y 17 años, a quienes encontraron con armas en las manos. "Tenía muchas ilusiones y sueños que quería hacer, cuidar y seguir con la carrera de servicio militar, había resguardado al presidente y seguir haciendo seguridad", dijo su hermana.

La hermana de Giovanni dijo a los barristas que "sepan llevar su camiseta". "Somos hermanos, somos peruanos y deben representar bien al Perú en vez de estar matándose unos a otros, tienen hermanos, tienen hijos y es un gran dolor", agregó. Asimismo, indicó que todo se encuentra en investigación para dar con los responsables del asesinato.