Hallan dinamita en edificio de Puente Piedra: 21 personas fueron detenidas en La Ensenada

Un operativo policial realizado en la madrugada del último domingo permitió incautar cinco cartuchos de dinamita y un rollo de mecha en el interior de un edificio multifamiliar de seis pisos, ubicado en la calle Mariscal Cáceres, en la zona de La Ensenada, Puente Piedra.

La intervención, ejecutada alrededor de las 2:00 a.m., contó con el apoyo de varias unidades especializadas y de las Fuerzas Armadas. En el lugar fueron detenidas 21 personas, entre hombres y mujeres, la mayoría de nacionalidad extranjera, quienes fueron trasladadas a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes.

Los vecinos expresaron su temor y afirmaron que en el edificio solían reunirse personas vinculadas a hechos delictivos. “Estos sujetos asaltan, se meten acá y nadie puede pasar. Desde que construyeron ese edificio, el barrio se volvió peligroso”, señaló una residente.

Las autoridades investigan el origen de los explosivos y si los detenidos estarían relacionados con bandas dedicadas a la extorsión o al robo. En tanto, los moradores del sector pidieron mayor presencia policial para frenar la inseguridad en Puente Piedra.