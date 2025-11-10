Realizan operativo contra el transporte informal y motociclistas en La Victoria

Agentes de la Policía Nacional del Perú en conjunto con personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) realizan un operativo contra el transporte informal y motociclistas en el cruce de las avenidas México con Aviación, en La Victoria.

Personal de tránsito viene realizando la intervención de motociclistas a quienes vienen solicitando sus documentos y que se respete la disposición de no viajar dos ocupantes en estos vehículos lineales.

Hasta el momento, se ha intervenido algunos sujetos con dos ocupantes en motos y han tenido que descender del vehículos. Adicionalmente, personal de Los Halcones vienen realizando el proceso de identificación y control de identidad.

Detalles de operativo y disposiciones

La coronel Rocío Mayhua señaló que vienen realizando un trabajo articulado con la ATU contra el transporte informal y dio detalles de un vehículo intervenido que habría intentado fugar. La agente policial manifestó que vienen haciendo cumplir las disposiciones del gobierno sobre la prohibición de dos personas en moto.

Fiscalización de chalecos y cumplimiento de disposiciones

Asimismo, señaló que la fiscalización de los chalecos distintivos se realizará cuando se disponga mediante decreto supremo en zonas declaradas en emergencia. Explicó que la norma no dispone multas por ir dos personas en moto.