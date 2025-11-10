Madre busca a su hija desaparecida hace 12 días: le pidieron S/20 mil por información sobre la menor

Doce días han pasado desde la desaparición de Ester Noemí Sandoval García, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez al subir a una mototaxi a la salida de su colegio, en el distrito de Pachacámac. Su madre, Lida García, vive una pesadilla y exige respuestas de las autoridades, que —según denuncia— se negaron a recibir su denuncia en los primeros días.

“Fui a la comisaría y me dijeron que esperara, que las jóvenes suelen irse por ahí. Pasaron cuatro días para que aceptaran poner la denuncia”, relató a Buenos Días Perú.

ACUSA A HOMBRE DE 52 AÑOS DE ACOSAR A SU HIJA

La mujer consiguió imágenes de cámaras de seguridad donde se observa a su hija subiendo a una mototaxi que nunca llegó a su destino. Según su investigación, el vehículo pertenecería a un hombre identificado como Julio Manguinuri Polo, de 52 años, quien habría dado tres versiones contradictorias sobre el paradero de la menor.

“Primero dijo que la dejó en el parque, luego en Tambo y después en la municipalidad. Pero en ninguna cámara aparece bajando. Mi hija desapareció en la avenida Bolívar con Revolución”, declaró.

García aseguró que el sospechoso y su pareja intentaron intimidarla y ofrecerle dinero para que dejara de buscar a su hija. Incluso, personas desconocidas le exigieron 20 mil soles a cambio de información, y ella llegó a depositar 2 mil soles por desesperación, sin obtener resultados.

La familia denuncia además negligencia policial y errores fiscales, pues en el expediente el caso fue tipificado erróneamente como “inducción a la fuga” en lugar de secuestro.

“Cada día que pasa es un día de dolor. Solo quiero justicia y que mi hija vuelva. Yo sé que la tienen retenida”, clamó la madre.

Cualquier información sobre Ester Noemí Sandoval García puede comunicarse a los números 936 179 842 (Lida García) o 983 649 987 (José García).