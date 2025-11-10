Atacan a balazos a empresario, pero se salva por carro blindado: es extorsionado desde hace 2 años

Un comerciante de choclos se salvó de morir tras ser atacado a balazos por extorsionadores el último sábado, cuando se encontraba en un vehículo en el frontis de su vivienda tras retirar una fuerte suma de dinero, en el distrito de Los Olivos.

Al hombre le exigen el pago de un millón de soles para que pueda trabajar tranquilamente. El ataque ocurrió momentos después de retirar una suma superior a S/60 mil de un centro de abastos donde labora desde hace 15 años.

Tres motocicletas siguieron al comerciante hasta su residencia, donde uno de los delincuentes con mochila de repartidor, descendió y disparó contra el vehículo. Los impactos de bala fueron dirigidos al asiento del piloto, pero tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos gracias a las lunas blindadas del automóvil.

Extorsión desde hace dos años

Esta pesadilla comenzó hace dos años cuando el comerciante empezó a recibir mensajes intimidatorios dirigidos a él y su familia. Aunque la denuncia ya fue formalizada en la Dirincri, la situación se ha agravado hasta el punto de que la víctima considera dejar el país por temor a nuevos ataques.

Presunto 'soplo' desde centro de abastos

La Policía maneja la hipótesis de que el ataque habría sido producto de "un soplo" desde el mismo centro de abasto donde la víctima desarrolla sus actividades comerciales. Las cámaras de seguridad de la zona captaron los rostros de los presuntos extorsionadores, material que servirá para su identificación y captura, según confirmaron fuentes policiales.